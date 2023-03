Wykończył ich brak postępu i konkurencja najbardziej, bo konkurencja płaci prowizję od pobrań, tym samym ci co wrzucają wolą wrzucić na serwis gorszy dla ściągającego, ale za to taki który im płaci od pobrania.



I tak to jest, człowiek człowiekowi wilkiem, byle się nachapać, i tak samo ta konkurencja, która udaje najlepszą, a tak naprawdę ich działania wykańczają bardziej przyjazne serwisy dla pobierających.