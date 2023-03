Pokaż całość

Jedyny przejaw "katozjeb" to jest ta niezgodna na zabijanie w majestacie prawa nienarodzonych dzieci. W realiach, gdzie kobieta może sobie pojechać do Czech lub do Szwecji (szwedzkie org. pomagają w zabiegu za darmo), skupianie się na tym tzw. prawie kobiet (do zabijania) jest głupie. Gdyby wszystkie ograniczenia socjalistów dało się tak obejść, że wyjeżdżam sobie na 1 dzień za granicę i już ograniczenie mnie nie dotyczy, to byłby raj na