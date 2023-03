Fajnie, że trybunał w Hadze wystawił nakaz aresztowania putina, ale to nic nie zmieni na wojnie.

Aby się cokolwiek zmieniło to paradoksalnie Trybunał powinien wystawić setki nakazów, dla szeregowych żołnierzy, którzy są zamieszani w zbrodnie wojenne.

Szeregowego ruSSkiego sałdata nie interesuje, że Trybunał chce aresztować jego wodza. On się będzie z tego śmiał, ale jak się dowie, że są setki nakazów, w tym na jego kumpla Wanię to się dwa razy zastanowi