"Ultraprawicowy"?

Serio?Przecież to narodowi socjaliści są.Żadna prawica,a że akurat aferzysta jakim niewątpliwie Netanjahu jest chce zmian w sądownictwie dziwić w ogóle nie powinno.Nie tak dawno swojego ministra skazanego za defraudację i robił to "z ciężkim sercem".Rozumiecie?Typ skazany za DEFRAUDACJĘ,normalnie żal,aż serce się kraje,że go wywalić z rządu trzeba.

Co kraj to obyczaj.

Edit: mimo to zasługuje na wykop bo są jeszcze w Izraelu ludzie,którzy mają trochę RiGCzu.Może tego lawiranta,który niejednokrotnie używał karty Pokaż całość