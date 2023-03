Te moskwiaki co tam zginęli w płomieniach, na pewno do ostatniej chwili byli gotowi oddać życie za bizantyjskie życie putina i resztę jego żulików. Może i teraz ich rodziny popadną w nędzę, może i dzieci będą miały mniejsze szanse by się uczyć i wyjść na ludzi, ale przecież rezydencje każdej z putinowskich rajfurek są przecież ważniejsze. A poza tym, podobno wdowom dają po całym worku kartofli.