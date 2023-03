Przeciwnicy karania za fałszywe i błędne oskarżenia lubią to: został zlinczowany, musiał się wyprowadzić, nie dostał odszkodowania. Ale tym razem nie wszystko poszło po ich myśli: nie zgwałcili go w areszcie, a sprawczyni poszła siedzieć.



Niestety - w ok. 98% spraw nie udaje się udowodnić kłamstwa. Bez skazania sprawczyń fałszywych oskarżeń nawet ludzie uniewinnieni od zarzutu gwałtu są dalej traktowani jak gwałciciele i dalej są linczowani mimo wyroku uniewinniającego. Dlatego potrzebujemy prawa Pokaż całość