- NCBiR ma budżet, jaki mają miasto Łódź czy Wrocław. Do wydania jest tam 5 miliardów rocznie. W porównaniu z tym wille ministra Czarnka to "drobne". Afera w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju stała się na tyle dużym problemem dla władzy, że do dymisji podał się wiceminister Jacek Żalek.