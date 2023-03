No ok, sam przepłacam teraz na gazie etc Lecz fakt jednak że sporo czasu PGNIG sprzedawało go dla odbiorców domowych ze stratą... Wiec co najwyżej teraz tą stratę odbijają.



Liczę ze ceny na przyszłą zimę spadną lecz do wrześnie nie ma co liczyć na obniżki - poprzednie straty muszą się zwrócić.