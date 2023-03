KAżdy popełniający SAmobójstwo, kto był SKrzywdzony a potem umiera albo został ZAbity jest nic ZNaczącym ZGonem ponieważ ten co KRzywdzi ma PRawo ŻYć. ALe skąd być pewnym, że to akurat ta OSoba jest WInna? TO ona skrzywdziła czy on SKrzywdził i teraz ma prawo ŻYć siedząc w WIęzieniu. TO obraza dla rodziny tego co nie ŻYje lub popełnił SAmobójstwo. DLatego czekam dalej na ROzwój TEchnologii, która umożliwi WYciąganie z ludzi ich UKrytych Pokaż całość