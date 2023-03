Też mi nowość. Na Majorce prezydent Balearów nie jaka Armengol, w najcięższym lockdownie poszła sobie na martini ze znajomymi do baru, w czasie godziny policyjnej...(bar otworzyli na jej życzenie) Myślicie że poniosła jakieś konsekwencje? Elyty wydają rozporządzenia dla plebsu ich to nie obowiązuje. Nie ważne czy Polska (kaczor na cmentarzu), Boris w Uk czy politycy w Hiszpanii. Traktują nas jak bydło, a my, niestety, na to pozwalamy...