Platforma zamiast jak w 2005 zrobić wolnorynkową rewolucję jakimiś fajnymi postulatami to może by coś ugrali, chociaż wtedy mnie wydymali to teraz może też bym się dał;P. A tak to bratają się z ofermami z lewicyXD Najbliższe wybory to będzie największy sukces konfederacji. Sam chciałem głosować na Tuska, ale jak oni idą w tą stronę co PIS i będą się licytować kto rozda więcej z naszych podatków i naszych kieszeni to ja Pokaż całość