Białkov wyłączył ukrywanie rzeczy z czarnej listy dla znalezisk sponsorowanych, nie no człowiek ucieka od natłoku chłamu ale i tak co chwilę widzi to. a__s jeśli to błąd to oficjalnie Wam to zgłaszam, że mimo że ma się ponad połowę tagów na czarno które są w znalezisku dodane mimo to takie coś się i tak wyświetla.