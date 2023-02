Z tego co kojarzę, to kiedyś któryś z premierów Holandii jeździł do pracy na rowerze. Ale w Polsce standardy jak w Rosji czy innej Korei Północnej. Byle podrzędny polityk wożony ekskluzywną limuzyna z obstawą ochrony. Ba nawet Kurski nie pełniący żadnej publicznej funkcji woził się z BORem.