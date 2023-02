Sądzenie się o jakąś gównoopinię to jest jakaś abstrakcja, każdy sąd powinien takie sprawy odrzucać na starcie. To jest opinia i bez względu na wszystko, tak długo jak są to własne, prywatne opinie, tak każdy powinien móc tam napisać co mu się tylko podoba, a właściciel powinien móc jedynie mieć prawo do udzielenia odpowiedzi na taki komentarz. Jeszcze trochę i ludzie będą się sądzili o lajka na fejsbuku