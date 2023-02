To skoro była już taka tajna to mogła taka zostać. Ruski na bank będą miały pożywkę dla propagandy że "walczymy z Polakami"

W sumie też ciekawe dlaczego z tylu policyjnych jednostek KT na świecie pojechali tylko polacy, czyżby taśmy z Podkarpacia miały na to istotny wpływ? ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )