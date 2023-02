Od 43:25 bo chyba link z wyciątym momentem nie zadziałał.



Jeżeli ktoś nie wie kim jest ten człowiek to żeby to przełożyć na nasze warunki.

Jest to wersja Maxa Kolonko z alternatywnej rzeczywistości która nie przesadziła z lekami.

Albo w filozofii woke jest intelektualnie na poziomie Patersona w psychologii.

Kilka miesięcy temu dowiódł dialektycznie na podstawie dzieł z filozofii którymi posługują się "woke"

i tych na podstawie których powstała cała dziejsza lewicowa Pokaż całość