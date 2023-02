Środowiska rolne donoszą o procederze wwożenia Do Polski niekontrolowanego i złej jakości ziarna z Ukrainy. Zboże to, określane jako techniczne lub przemysłowe, ma być następnie zmieniane na konsumpcyjne lub paszowe. Konfederacja złożyła interpelację poselską do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.