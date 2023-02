Chiny rozważają przekazanie Rosji broni? Niepokój w USA

Jeśli ChRL tego dokona, to jasno się określi jako część nowej "Osi Zła", razem z Rosją, Iranem i Koreą Północną, co być może będzie skutkowało jeszcze większym zacieśnieniem współpracy militarnej krajów z Chinami sąsiadujących z USA i Japonią. No i stanie się asumptem do wprowadzenia kolejnych sankcji gospodarczych i technologicznych na Pekin. Pytanie teraz czy Xi chce podążać drogą Putina, czy jest tak krótkowzroczny...