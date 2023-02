USA zwiększą produkcję amunicji o 500 proc., by pomagać Ukrainie.

To ważny test dla nato. Czy kosztem własnego społeczeństwa jest chęć zwiększenia PKB na armię. Europejski przemysł zbrojeniowy jest mocno zasuszony. I po roku, politycy z większości krajów UE nie chcą by gospodarka choć częściowo weszła w tryb wojeny. W zasadzie tylko polska ruszyła na hurra wielkie zakupy na wczoraj. W Niemczech wciąż dumają. W Wielkiej Brytanii jeszcze wcześniejsza faza co robić. A jedyna fabryka czołgów w Europe, to manufaktura w Niemczech. Pokaż całość