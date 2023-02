Mbank zamyka konta bez wyjaśnienia. Ostrzegam !!

Niespełna 2 miesiące później rano budzą mnie smsy z #mbank, że odłączone zostały urządzenia do aplikacji mobilnej i dostęp do serwisu został #zablokowany. Chwilę później #mbank wysyła mi maila, że konto zostało zamknięte i proszą bym poszedł do placówki wskazać #rachunek bankowy na który przeleją zgromadzone środki. Środki deponują na nieoprocentowanym depozycie.

Placówkę mam oddalona o 40 km więc wsiadam i jadę do #mbank licząc, że doszło do jakiegoś nieporozumienia. Pan Konsultant na początku śmieszkowo podchodzi do tematu sugerując, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Mina mu trochę sie zmienia jak wskazuję, że wysłane przez bank wypowiedzenie nie jest wiążące bo spełniłem oczekiwania przesłane przez #mbank aby konto reaktywować. Pokazuje smsy ,że system przyjął aktualizację. Pokazuje ruch na rachunku wskazując zasilenia przelewy oraz inne operacje bankowe na rachunku. Oczywiście Pan Doradca nic nie wie o trwających #lokatach i o tym,że #mbank zamykając mi tylko ze znanych sobie przyczyn pozbawia mnie zysku przez 2 miesiące operując moimi środkami. Postanawia więc napisać reklamacje do centrali wskazując jednocześnie,że #mbank ma 30 dni ja odpowiedź. 30 dni bez kasy gromadzonej latami na innych kontach, 30 dni w oczekiwaniu aż ktoś zbada sprawę i znajdzie błąd. Mało? Otóż nie. Doradca jasno wskazuje, że reklamacja nie zostanie uznana i mówi, że " pewnie nie będzie po Panskiej myśli więc wtedy zapraszam ponownie i zastanowimy się co robić dalej, ta sprawa nie będzie łatwa więc proszę się uzbroić w cierpliwość bo mimo 30 dni na odpowiedź bank zastrzega sobie prawo do wydłużenia do 60 dni "