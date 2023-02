Mao też chciał dobrze, a że stał się największym zbrodniarzem w historii to inna sprawa, może i chce dobrze, tego nie wiemy, znamy za to skutki jego działań, a te będą kosztować życie i majątek wielu Polaków,



Swoja drogą co to za wzmożone promowanie patologi na wykopie ostatnich czasów