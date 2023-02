Mimo iż sam jestem wiekowy (pod 40) to jakoś nie wspominam lat 90 z takim rozrzewieniem jak większość wykopków. Owszem dzisiejsze czasy nie są idealne, ale i tak je wole niż to co było w latach 90. Takie sentymentalne pierdzielenie jest zabawne, naprawdę nie wiem co takiego niesamowitego jest na filmiku z tego wykopu. Ehhh... kiedyś to byli czasy, teraz to nie ma czasów.