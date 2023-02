Lenistwo ruSSkich mnie poraża... ale i fascynuje...

Już podczas I WŚ unikano kopania prostych okopów na rzecz zygzaków.

Jak do czegoś takiego wpadnie granat, moździerz, czy trafi artyleria to zabija na wiele metrów. Gdyby to był zygzak to promień rażenia skończyłby się po pierwszym zakręcie...



A potem ruSSkie się dziwią czemu mając drugą armię świata jest ona druga na Ukrainie ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )