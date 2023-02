A u nas, podczas kampanii na rzecz aktywizacji niepełnosprawnych "pełnosprawni w pracy", zatrudniono pełnosprawnego aktora aby siedział na wózku... tak że ten.



A co do wyciągania jakichkolwiek wniosków i samego pytania: "Why would someone hire PAYED COVID ACTORS during a deadly pandemic?" to może dlatego że nikt nie leżał w szpitalu na covid i nie mieli kogo nagrywać...



A może dlatego że wtedy faktycznie myślano że ta choroba może powodować rychłą śmierć Pokaż całość