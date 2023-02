Najgorsze jest to, że zabiorą ludziom po roku życia a Łotwa ma tylu mieszkańców co Warszawa.



I dzięki temu osiągną gotowość bojową dla 50 000 ludzi gdy Papa Putin na samej Ukrainie stracił 100 000 sołdatów a sięgając do rezerw jest w stanie powołać nawet 3 miliony orków XDD



A nawet nie doszliśmy do faktu, że 25% mieszkańców Łotwy to Ruscy.



No chyba kogoś #!$%@?ło, lepiej coś robić niż nic nie robić,