Obalanie kurczakowej propagandy zła i mitów na temat kur. Pan wyjaśnia.

Okazuje się, że w okresie przejściowym do "światowego wegetarianizmu" nagle zaczyna brakować kurczaków i jajek. Media zaczynają produkować artykuły o tym jak to hodowla kur w przydomowym ogródku jest zła, rasistowska, nieopłacalna i wegefobiczna. Co wcale nie jest propagandą.