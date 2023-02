Giger stworzyl swoiste uniwersum stylistyczne, ktorego archetyp designerski zostal przegwalcony chyba przez kazdego domoroslego artyste XXI wieku. A jesli nie przez kazdego to conajmniej przez co drugiego, ktory mial w planach prace w branzy gamedev/filmowej. Przesledzmy teczki pierwszych lepszych artystow z artstation, zajmujacych sie enviro albo charactersami, zauwazymy ze wiekszosc z nich ma na koncie jakis artystyczny pastiż czerpiacy garsciami od Gigera badz Beksinskiego. Tak Giger i Beksinski to chyba najbardziej i Pokaż całość