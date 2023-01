Byłoby lepiej, gdyby odpalili coś natywnie. Mówienie że jest źle, bo mało fpsów w grach, to trochę kopanie leżącego.



Weźmy pod uwagę że nie jest to procesor x86, ani nawet ARM, z tego co wyczytałem to ten cpu jedynie obsługuje instrukcje x86(-64), ale nie są dla niego natywne, jest to coś w stylu emulacji (ma poziomie cpu, ale nie jest to pełnoprawne wsparcie wirtualizacji, która jest czymś innym), jakiś potworek, który by-design Pokaż całość