Też mi czasem chodzi po głowie, żeby strzelić samobója, ale w życiu by mi nie przyszło do łba, żeby innych przy okazji zabijać. Zrobiłbym to z dala od oczu ludzi, pewnie by mnie nie znaleźli nigdy, albo dopiero po latach moje szczątki. Nawet się nie zastanawiam nad tym, co ten samobójca przechodził, bo wziąwszy pod uwagę fakt, że zabrał też życie innym nie pytając ich o to, gówno mnie to obchodzi.