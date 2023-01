Co ciekawe jest to najdłuższy miecz z IV wieku a nie najdłuższy w historii. Tym najdłuższym jest mierzący 465 cm Haja no Ontachi (poniżej zdjęcie samego ostrza, bez rękojeści). Tego typu miecze były robione na pokaz, albo dla świątyń albo jako pokaz kunsztu miecznika, ale w Japonii i Chinach stosowano miecze ponad 2 metrowe zwykle do walki z jeźdźcami. Europa też nie była w tyle bo i u nas zdarzały się 2 Pokaż całość