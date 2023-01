Rosja, kraj który twierdzi że uratował pół Europy przed nazistami, i kraje jak polska mają być wdzięczne. Wszystkie swoje zbrodnie tłumaczy, za Amerykanie są 1000 razy gorsi, a nikt się nie czepia. I znajdą 1000 powód nad słusznością wojny i 1001 że zabijanie cywili to fejk... Z nimi nie ma co gadać. To nie Putinizm. To Rosjanie tacy są. Wiecie, że Rosjanie uwiebiają wzmianki o nich co tam mówią na świecie? I Pokaż całość