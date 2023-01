To że Putin sobie coś planuje, wiadomo pod dawna. Tylko że rosja nie ma nowoczesnego sprzętu. Same karabinki, granaty, stare czołgi T-62 i świeżo zmobilizowani to za mało na kolejną ofensywę. Zresztą Ukraińcy mają dobry zwiad, jak wojska ruskie będą się koncentrować gdzieś, to ich HIMARSami rozgonią. A granica z Białorusią jest zaminowana i pilnowana przez kilka ukraińskich brygad.



Czyli to żadne rewelacje.