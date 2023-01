Ale to jest absurd! Nagrywać kogoś z ukrycia. Przecież do fact checkingowego reportażu od fact checkerów z wykształcenia, legitnych graczy, ludzi znających się na rzeczy trzeba przygotować listę pytań, dać czas na zebranie materiału i sformułowanie odpowiedzi. Dopiero wtedy zadawać pytania do eksperta. To co tu mamy nie spełnia reguł fact checkingowego checkingu i nie posiada stempla antyfoliarza