A to jakieś totalne bzdury. Wiem z pierwszej ręki że refundacja combo-testów w POZ to dosłownie największy skok jakościowy w POZ w ciągu ostatnich 10 lat. To ułatwiło wszystkim pracę jak przesiadka z poloneza do opla insignii. Generalnie combo wykrywa grypa/covid/rsv i to w pare minut, to totalnie zmienia podejście do leczenia pacjentów z przeziębieniami w przychodni. To leczenie dzięki temu od początku może mieć sens.