Żądamy ujawnienia raportu z testów penetracyjnych Wykop 2.0!

Panie, jakie testy penetracyjne? Wykop to taki typowy Januszex, zabetonowani deweloperzy z brakiem chęci i potrzeby rozwoju. Wszystko robione byleby było i tyle. Testy funkcjonalne przerzucone na użytkowników, bo nie wierzę, żeby ktoś to testował, gdzie przeciętny mirek w 24 godziny jest w stanie skryptem te najbardziej rzucające się w oczy fuckup'y z UI/UX poprawić.

Z jednej strony "wykop tworzą użytkownicy" z drugiej, z dnia na dzień ucięty dostęp dla tych, co Pokaż całość