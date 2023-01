Zawsze zastanawiałam się, dlaczego ludzie żyjąc w takich państwach przyznają się do innej wiary. Albo ogółem na świecie: dlaczego ludzie mówią o swojej wierze. Przecież to sprawa bardzo osobista, może nawet bardziej osobista niż życie erotyczne. To są nadzieje, powierzane smutki, indywidualne rozmowy z wybranym bogiem, podczas których człowiek odsłania się dogłębnie ze wszystkiego, co myśli i czuje. Po co pokazywać to innym ludziom? Nigdy nie rozumiałam wspólnotowego charakteru religii i wzmacniania Pokaż całość