Co tam śrubki... teraz to się dzieje w internetach. Drama producenta, ktory copyright-claim'em zdejmuje film ukazujące tajemnice jego warsztatu: najważniejszym elementem jest chyba tam pościeranie oznaczeń z użytych tanich komponentów i sprzedaż całości za kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Ale recenzentom z czasopism dla audiofili jakość dźwięku wydaje sie genialna...nie to że jest zła, ale można to złożyć za kilkaset dolarów. I nie ustawiać się w kolejce skoro producent reglamentuje tylko 10 sztuk na Pokaż całość