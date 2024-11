Witam, chciałbym prosić o wykop-efekt. Setki osób w tym ja pare dni temu dostałem pismo o tyczącym się postępowaniu w Niemczech. Auto moje sprowadzone było całe, w bardzo dobrym stanie jak na swoje lata ale są tacy co nie mieli kompletnych aut lub silniki w cześciach. Dodatkowym absurdem jest to że ścigają ludzi do półtora roku wstecz ( moje ustalenia) chociaż przepis na który się powołują został wprowadzony 17 czerwca 2024r a prawo nie działa wstecz. W USA czynnik r12 jest zabroniony od 1996r więc siłą rzeczy nie ma możliwości żeby klima która ma 46 lat była na tym czynniku. Czynnik r12 jest wymienny w 99% aut na czynnik r134. Gotowe zestawy do napełniania można kupić w internecie. Ludzie nie wiedzą co mają robić. Czy jest ktoś taki który może pomóc w temacie?