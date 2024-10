"Do sprawy odniosła się także Państwowa Straż Pożarna. "Do 17 IX na tereny objęte powodzią zadysponowano łącznie 70 km rękawów/zapór przeciwpowodziowych, które stanowiły uzupełnienie wykorzystanych do zabezpieczenia worków z piaskiem, które są bardziej skuteczne w działaniach podczas powodzi"

Jak taki rękaw napełnisz wodą, to już nic na nim nie postawisz i to jest koniec zapory.

Worki z pieskiem możesz budować niemal do dowolnej wysokości. Dodatkowo, podczas powodzi workami pieskiem wzmacniania się także Pokaż całość