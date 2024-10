tutaj przynajmniej idzie to wyłączyć - choć to różnie działa, mam odblokowane wszystkie treści 18+, nsfw itd. a i tak czasami widuję cenzurę. Z drugiej strony ludzie mogą celowo pisać z tą cenzurą, tu już nic nie poradzę.



Na youtubie nic na to nie poradzę. A w-----a to niesamowicie, że już zwyczajne słowa typu s---------o czy molestowanie są cenzurowane. Weź tu jakieś true crime oglądaj i miej cenzurę w każdym zdaniu xD Pokaż całość