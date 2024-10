Fame MMA ponownie znalazło się w centrum kontrowersji po ostatniej gali, która przyniosła wiele pytań dotyczących etyki i bezpieczeństwa zawodników. Federacja, znana ze swojego kontrowersyjnego podejścia do promowania walk, tym razem przekroczyła kolejną granicę.

Federacja Fame MMA od dawna jest krytykowana za promowanie patologicznych zachowań wśród swoich zawodników. Oferując bonusy za obrażanie przeciwników oraz za wszelkie inne kontrowersyjne zachowania, organizatorzy zachęcają do konfliktów poza sportowych. Widzowie są świadkami nie tylko sportowych zmagań, ale także spektakli pełnych wyzwisk i prowokacji, co ma przyciągać uwagę i zwiększać oglądalność.

Jednym z najnowszych przykładów takiej polityki jest sytuacja Natana Marconia. Po zakończonej walce, Marcoń dowiedział się, że nie otrzyma wynagrodzenia za swoje wystąpienie. Powód? Obrażanie rodziny przeciwnika. Mało tego, Natan dowiedział o decyzji dopiero po walce, federacja pewnie obawiała się, że sam Natan nie wyjdzie do walki gdy się o tym dowie. Federacja ogłosiła również, że Natan już nie zawalczy w Fame ani w żadnej innej federacji. Oznacza to, że Natan jest kolejną ofiarą niewolniczej umowy Fame MMA. Decyzja ta wywołała ogromne kontrowersje, zwłaszcza że federacja sama wcześniej zachęcała zawodników do kontrowersyjnych zachowań, oferując za nie dodatkowe bonusy. Kilka gal wcześniej inny zawodnik, Adrian Polak za pomówienie publiczne innego zawodnika „oficjalnie” miał otrzymać karę której nigdy nie otrzymał. Inny zawodnik przyznał się, że federacja wypłaca nagrodę dla „największego zadymiarza” i inne bonusy z tym związane.