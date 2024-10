Nie umiem zrozumieć, jak bez reparacji, bez skazania winnych tych zbrodni, zwrotu zagrabionego majątku możliwe jest "pojednanie". O co by nie zapytać w czasach okupacji, to niemcy okazują się potworami, ludobójcami, złodziejami i odwiecznymi wrogami Polski i Polaków. Naród niemiecki jest po prostu chory na głowę, w niebezpieczny sposób. W tym świetle ciemna masa głosująca na volksdojcza jest jakimś kuriozum.