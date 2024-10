Nasz Polski system finansowania usług medycznych nie został ruszony od czasu powstania NFZtu. Dlaczego? Bo nasi decydenci wiedzą doskonale że nasz kraj utknął w takim położeniu gospodarczym że się tego nie da ruszyć w taki sposób by nie stracić na popularności (podobnie jak wiek emerytalny)

Zacznijmy więc od teorii: Ile procent PKB przeznacza Polska na służbę zdrowia a ile kraje Europy zachodniej? Pewnie nawet 2 x mniej niż kraje w których służba zdrowia działa. Teraz weźmy PKB tych krajów z działającą służbą zdrowia i się okaże że tam PKB na mieszkańca 2x lub 3x takie jak w PL. No jaki z tego wniosek?

- czy mamy magicznie tańsze leki w szpitalach i refundowane niż np. Niemcy? No nie.

- czy kupujemy taniej nowoczesny sprzęt do szpitali niż np, Niemcy? Odrobinę tak, bo tańszy jest "customer service"

- czy koszty utrzymania szpitali i innych placówek są tańsze? Hmm, mammy najdroższy prąd w europie, itp. no powiedzmy że sprzątaczki są tańsze niż w no. Niemczech.

- czy lekarze zarabiają mniej? No tak, no i wiemy że ich brakuje. Pokaż całość