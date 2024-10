Jeśli to prawda to wszyscy ukr którzy oddali zycie za ziemię oddana przewracają się w gorbie. Z drugiej strony widząc jak to wszystko działa to woja ta może trwać jeszcze 10 lat a może i więcej. Sraty w ludziach będą coraz większe a pomoc że strony zachodu może topnieć z czasem. Może by jescze spróbować zabrać jak najwięcej ruskim i wtedy negocjować...trudny temat i sytuacja patowa po części