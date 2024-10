Jakby ktoś się zastanawiał co to jest "persona non grata", to uprzejmie wyjaśniam: sekretarz generalny ONZ prywatnie jeździł jakimś starym samochodem bo nie miał wielkich wymagań. Ale wszyscy mu mówili żeby się pozbył tego grata - no i ostatnio go podobno sprzedał. I teraz jest "persona non grata", a przez to już go nie chcą wpuszczać do Izraela, prawdziwy Żyd jeździłby takim gratem nadal.