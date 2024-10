Niedawno był wykop, że Gruzin-kierowca Ubera zaczepiał kobietę w Żabce w nieobyczajny sposób. Gdy interweniował partner kobiety, to go odstrzelił.Teraz sobie wyobraźcie, skoro ten Gruzin tak się zachowywał w Żabce, to mógł się zachowywać w stosunku do innych kobiet wożonych autem, gdy nie ma w pobliżu innych ludzi.Nie chcę w Polsce już żadnych Gruzinów.