Dopóki nie wyjdą procesory 9 serii z 3d cache to raczej mnie upgrade nie interesuje. Dalsza kwestia ile różnicy będzie względem 7800 x3d a 9800x3d oraz czy faktycznie tak jak zapowiadają, ewentalnie wyższe modele będą miały osobny 3d cache na każdy CCD (i czy dla cięcia kosztów nie będzie to ilość dzielona na pół per CCD).