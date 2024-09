Szanowni wykopowicze proszę o pomoc w zdementowaniu kłamstw prezes Wód Polskich Joanny Kopczyńskiej i Donalda Tusk w sprawie rzekomego kontrolowanego zrzutu wody z Jeziora Bystrzyckiego (nie Lubachowskiego - to nie jest poprawna nazwa) Niestety nic takiego nie miało miejsce, albowiem 15 września w niedzielę doszło do niekontrolowanego przelania się wody przez koronę tamy zapory wodnej na Jeziorze Bystrzyckim w Zagórzu Śląski przy elektrowni wodnej Lubachów. Stało się to po jednym z największych w historii dopływów wody do zbiornika, niemożliwym do kontroli. Wszystkie cztery dolne przepusty były otwarte przed 15 września celem zwiększenia możliwości przyjęcia jak największej ilości wód. Pomimo otwarcia wszystkich czterech przepustów olbrzymie ilości wody spowodowały podniesienia się lustra wody i przelania się przez 10 górnych otwartych przepustów (które nie są kontrolowane tj. nie można ich zamknąć). Nie wiem w jaki sposób pani Kopczyńska chciała kontrolować nie kontrolowany spust wody - chyba pracownicy Tauron Ekoenergia mieli zatkać te 10 przepustów dystką lub płyta OSB, a jak woda zaczęła by się przelewać górą to mieli pewnie podwyższać zaporę workami z piaskiem i czekać, aż napór wody przerwie zaporę i dopiero narobi tragedii. Kolejną kwestią jeżeli nawet Tauron nie skoordynował zrzutu (którego nie było) i nie poinformował wszystkich świętych w tym "zawsze swietych i niewinnych" wód polskich to w jaki sposób Wody Polskie w dobie XXI wieku technologii, komunikacji etc. monitoruje stan wód w tym w rzece Bystrzyca? I kiedy wody polskie jorgneły się że woda Bystrzycy się podniosła i kiedy miała zamiar pasywnie lub aktywnie zmniejszyć stan wód w zbiorniku Mietków?