Pobij typa który terroryzuje całe osiedle, miasteczko czy wioskę - od razu areszt.



Zabij kogoś autem - Yyyy no nie wiemy, w sumie to może zawiasy albo mandat, no chyba że wyjedzie z kraju to Panie kto to widział szukać takiego małego człowieka na takiej dużej planecie.



Szczerze nienawidzę Polskiego prawa, tego jakie jest, jakie są ograniczenia, minimalne i maksymalne kary i tego kto i jak je egzekwuje, tego jak i dlaczego działają w Polsce policjanci, strażnicy miejscy, sędziowie, prokuratorzy, prawnicy...



W Pokaż całość