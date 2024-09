Pokaż całość

no cóż ma być jedyna tylko jedna wersja oświeconej prawdy, a każde inne zdanie to OnucaWielki kapitał ostrzy sobie zęby na Ukrainę. W listopadzie 2022 roku prezydentprotokół ustaleń na mocy którego inwestycyjny gigant będzie doradzał rządowi w zakresie przyciągania inwestycji na odbudowę kraju. Ma powstać specjalna platforma, która będzie odpowiedzialna za pozyskiwanie prywatnego kapitału, który zostanie wykorzystany do odtworzenia infrastruktury i wzmocnienia gospodarki. BlackRock tłumaczy, że jego zadaniem jest umożliwienie prywatnym i publicznym inwestorom wzięcia udziału w odbudowie kraju, w którym toczy się wojna.Dotychczasowa działalność tego typu prowadzona przez inwestycyjnego potentata nie jest zdaniem autora dobrą wróżbą dla Ukrainy. BlackRock koncentrował się głównie w Europie na prywatyzacji i walce z regulacjami. Wykorzystał także kryzys finansowy, do którego powstania zresztą sam w pewnej mierze przyczynił się, by zwiększyć s. W USA dużo kontrowersji wzbudził pandemiczny program skupu obligacji przez Fed, którego dużym